Захарова: следующим в планах США по «разрыву в клочья» является Китай

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что следующим в планах США по «разрыву в клочья два раза» является Китай.
Захарова: следующим в планах США по «разрыву в клочья» является Китай
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

«Судя по всему, следующий на очереди по «разрыву в клочья два раза» — Пекин», — написала она в Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении представителей КНР, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств». 

«Новый список за «преступления против уйгуров» — это ещё один шаг США по дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций», — отметила она. 

По её словам, единственной целью американских ограничений является стремление «заковать Пекин в кандалы».

22 марта представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая готовы принять ответные меры против США в случае введения новых санкций в отношении чиновников КНР.

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