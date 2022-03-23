Южная Корея заявила о планах возобновить безвизовый режим с Россией с 1 апреля

В Южной Корее сообщили о решении возобновить безвизовый режим с Россией с условием предварительной регистрации путешественников в системе электронной авторизации Korea Еlectronic Тraver Аuthorization (K-ETA).

Об этом говорится в сообщении на сайте системы K-ETA.

«Поскольку временная приостановка безвизового въезда граждан из 46 стран и регионов будет отменена, эти граждане имеют право на краткосрочный безвизовый въезд с 1 апреля 2022 года», — отмечается в нём.

В сообщении говорится, что граждане смогут подать заявку на регистрацию в K-ETA с 30 марта 2022 года.

Как передаёт РИА Новости, в посольстве России в Республике Корея подтвердили, что безвизовый режим между странами возобновляется с 1 апреля. Отмечается, что консульство готовит пояснения для граждан.

Ранее южнокорейская компания LG Electronics сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию.