Южная Корея заявила о планах возобновить безвизовый режим с Россией с 1 апреля
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Об этом говорится в сообщении на сайте системы K-ETA.
«Поскольку временная приостановка безвизового въезда граждан из 46 стран и регионов будет отменена, эти граждане имеют право на краткосрочный безвизовый въезд с 1 апреля 2022 года», — отмечается в нём.
В сообщении говорится, что граждане смогут подать заявку на регистрацию в K-ETA с 30 марта 2022 года.
Как передаёт РИА Новости, в посольстве России в Республике Корея подтвердили, что безвизовый режим между странами возобновляется с 1 апреля. Отмечается, что консульство готовит пояснения для граждан.
Ранее южнокорейская компания LG Electronics сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию.