Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Украину сделали инструментом для сдерживания России.

Дудчак отметил, что процесс создания из Украины анти-России был длительным и шёл все годы независимости страны.

После 2014 года, как объяснил эксперт, этот процесс стал государственной политикой Украины.

«К сожалению, эту болезнь пришлось лечить хирургическим путём, иначе было уже невозможно. Пропаганда шла, начиная с детского сада, заканчивая вузами и требованиями к госслужащим», — отметил политолог.

По мнению специалиста, Лавров своих оценках «прав на 100%».

«Это было заметно невооружённым глазом, от этого страдало население, то, которое ещё пыталось сопротивляться», — заключил собеседник RT.

Ранее Лавров заявил, что Украину сделали инструментом для сдерживания России.