Лавров заявил о превращении Украины в инструмент для сдерживания России

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украину сделали инструментом для сдерживания России.
Лавров заявил о превращении Украины в инструмент для сдерживания России
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«И в том, что касается российского направления политики НАТО, Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности... Для того, чтобы эта Украина была эффективным инструментом сдерживания, она должна была стать анти-Россией, как недавно сформулировал наш президент, и в этом смысле там насаждался и поощрялся неонацизм», — сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Ранее в Исследовательской службе конгресса США предложили американским парламентариям продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве.

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