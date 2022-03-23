Захарова заявила о невозможности обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях
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«Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны», — сказала она в беседе с радио Sputnik.
Захарова отметила, что в таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным.
По её словам, Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд акций недружественного характера.
22 марта посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, ему был заявлен протест после решения Москвы о выходе из диалога по мирному договору.
Ранее правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России.