Послу России в Японии заявлен протест после выхода Москвы из диалога о мирном договоре
- AP
- © Hiro Komae
Как пишет Kyodo, протест российскому послу был вручён вице-министром иностранных дел Такэо Мори.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что первый заместитель министра иностранных дел Японии Сигео Ямада довёл позицию Токио до посла России в Японии.
21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.