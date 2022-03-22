Послу России в Японии заявлен протест после выхода Москвы из диалога о мирном договоре

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Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, ему был заявлен протест после решения Москвы о выходе из диалога по мирному договору.
Послу России в Японии заявлен протест после выхода Москвы из диалога о мирном договоре
  • AP
  • © Hiro Komae

Как пишет Kyodo, протест российскому послу был вручён вице-министром иностранных дел Такэо Мори.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что первый заместитель министра иностранных дел Японии Сигео Ямада довёл позицию Токио до посла России в Японии.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

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