CCTV: поисковые работы на месте крушения Boeing 737 в Китае приостановили из-за дождя

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 на юге Китая приостановлены из-за дождливой погоды.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что из-за осадков в районе происшествия возможны небольшие оползни.

Специалисты проведут работы по водоотливу.

21 марта стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении пассажирского самолёта на юге Китая.

Спасатели пока не обнаружили выживших пассажиров разбившегося Boeing 737.