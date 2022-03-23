CCTV: поисковые работы на месте крушения Boeing 737 в Китае приостановили из-за дождя
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что из-за осадков в районе происшествия возможны небольшие оползни.
Специалисты проведут работы по водоотливу.
21 марта стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.
На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.
Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении пассажирского самолёта на юге Китая.
Спасатели пока не обнаружили выживших пассажиров разбившегося Boeing 737.