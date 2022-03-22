Представитель президента Турции Калын: Анкара продолжит инициативы по Украине
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«Мир не может позволить себе новую холодную войну. Последствия будут ужасны для всех... Наши инициативы будут продолжены. Мир труден, но не невозможен», — написал он в Twitter.
Ранее Анкара инициировала проведение трёхстороннего саммита с участием лидеров Турции, России и Украины.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также сообщил об успехах на российско-украинских переговорах — по словам дипломата, переговорщикам удалось сблизиться в ряде позиций, однако некоторые вопросы нужно решать на уровне президентов.