Представитель президента Турции Калын: Анкара продолжит инициативы по Украине

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Анкара продолжит инициативы по урегулированию ситуации на Украине — добиться мира трудно, но возможно, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Представитель президента Турции Калын: Анкара продолжит инициативы по Украине
  • © РИА Новости / Алена Палажченко

«Мир не может позволить себе новую холодную войну. Последствия будут ужасны для всех... Наши инициативы будут продолжены. Мир труден, но не невозможен», — написал он в Twitter.

Ранее Анкара инициировала проведение трёхстороннего саммита с участием лидеров Турции, России и Украины.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также сообщил об успехах на российско-украинских переговорах — по словам дипломата, переговорщикам удалось сблизиться в ряде позиций, однако некоторые вопросы нужно решать на уровне президентов.

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