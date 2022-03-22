Представитель президента Турции Калын: Анкара продолжит инициативы по Украине

Анкара продолжит инициативы по урегулированию ситуации на Украине — добиться мира трудно, но возможно, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мир не может позволить себе новую холодную войну. Последствия будут ужасны для всех... Наши инициативы будут продолжены. Мир труден, но не невозможен», — написал он в Twitter.

Ранее Анкара инициировала проведение трёхстороннего саммита с участием лидеров Турции, России и Украины.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также сообщил об успехах на российско-украинских переговорах — по словам дипломата, переговорщикам удалось сблизиться в ряде позиций, однако некоторые вопросы нужно решать на уровне президентов.