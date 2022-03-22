Глава МИД Японии Хаяси отреагировал на выход России из диалога по мирному договору

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси назвал выход России из переговоров по мирному договору с Японией попыткой увязать реакцию Токио на события на Украине.

Дипломат назвал этот шаг недопустимым и довёл соответствующую позицию до российского посла в Японии Михаила Галузина.

«Попытки увязать реакцию и двусторонние отношения чрезвычайно несправедливы со стороны России и абсолютно недопустимы. Мы выражаем решительный протест в связи с этим», — цитирует заявление Хаяси РИА Новости.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.