В посольстве Японии прокомментировали решение России о переговорах по мирному договору

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В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России приостановить переговоры о заключении мирного договора является «прискорбным и неприемлемым».

«Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым», — приводит Интерфакс сообщение.

Как подчёркивается, приостановка российской стороной работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей».

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.

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