Главы МИД и Минобороны стран ЕС одобрили первую в истории союза оборонную концепцию

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Министры иностранных дел и обороны Евросоюза одобрили первую в истории оборонную концепцию союза «Стратегический компас», сообщает Совет ЕС.
Главы МИД и Минобороны стран ЕС одобрили первую в истории союза оборонную концепцию
  • AFP
  • © Armando BABANI

«Стратегический компас» даёт Евросоюзу амбициозный план действий по усилению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное принятие концепции должно состоятся на саммите ЕС 24-25 марта.

Целью проекта является сделать ЕС более сильным, в том числе в поддержке международного мира.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита во Франции заявила, что лидеры Европейского союза договорились увеличить инвестиции и усилить координацию в сфере обороны.

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