Главы МИД и Минобороны стран ЕС одобрили первую в истории союза оборонную концепцию
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«Стратегический компас» даёт Евросоюзу амбициозный план действий по усилению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что окончательное принятие концепции должно состоятся на саммите ЕС 24-25 марта.
Целью проекта является сделать ЕС более сильным, в том числе в поддержке международного мира.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита во Франции заявила, что лидеры Европейского союза договорились увеличить инвестиции и усилить координацию в сфере обороны.