В ЕС заявили о возможности смягчения санкций против России в случае прекращения спецоперации
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Он заявил, что вывод всех российских войск с Украины и прекращение спецоперации стали бы одним из главных предварительных условий для того, чтобы страны ЕС рассмотрели «смягчение или отмену санкций».
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС санкции против российского энергосектора.
В Вашингтоне заявили, что США могут расширить санкции против России.
Подробнее — в материале RT.