В ЕС заявили о возможности смягчения санкций против России в случае прекращения спецоперации

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано назвал возможным смягчение антироссийских санкций в случае прекращения спецоперации на Украине и вывода войск. Об этом информирует РИА Новости.

Он заявил, что вывод всех российских войск с Украины и прекращение спецоперации стали бы одним из главных предварительных условий для того, чтобы страны ЕС рассмотрели «смягчение или отмену санкций».

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС санкции против российского энергосектора.

В Вашингтоне заявили, что США могут расширить санкции против России.

Подробнее — в материале RT.