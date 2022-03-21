В ЕС заявили о возможности смягчения санкций против России в случае прекращения спецоперации

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Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано назвал возможным смягчение антироссийских санкций в случае прекращения спецоперации на Украине и вывода войск. Об этом информирует РИА Новости.
В ЕС заявили о возможности смягчения санкций против России в случае прекращения спецоперации
  • AFP
  • © Patrick HERTZOG

Он заявил, что вывод всех российских войск с Украины и прекращение спецоперации стали бы одним из главных предварительных условий для того, чтобы страны ЕС рассмотрели «смягчение или отмену санкций».

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС санкции против российского энергосектора.

В Вашингтоне заявили, что США могут расширить санкции против России.

Подробнее — в материале RT.

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