Мишустин выразил премьеру Госсовета КНР соболезнования в связи с крушением Boeing
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«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при катастрофе самолёта «Китайских восточных авиалиний», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Он попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших в результате этой катастрофы.
Ранее стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.
На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.