Мишустин выразил премьеру Госсовета КНР соболезнования в связи с крушением Boeing

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил премьеру Государственного совета КНР Ли Кэцяну соболезнования в связи с крушением самолёта Boeing 737 в Китае.
Мишустин выразил премьеру Госсовета КНР соболезнования в связи с крушением Boeing
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при катастрофе самолёта «Китайских восточных авиалиний», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Он попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших в результате этой катастрофы.

Ранее стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

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