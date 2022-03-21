Мишустин выразил премьеру Госсовета КНР соболезнования в связи с крушением Boeing

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил премьеру Государственного совета КНР Ли Кэцяну соболезнования в связи с крушением самолёта Boeing 737 в Китае.

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при катастрофе самолёта «Китайских восточных авиалиний», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Он попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших в результате этой катастрофы.

Ранее стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.