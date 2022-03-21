Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с крушением Boeing в Китае

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Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением самолёта Boeing в Китае, в результате которого погибли 132 человека.
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с крушением Boeing в Китае
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Текст телеграммы российского лидера опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу», — отмечается в телеграмме. 

Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате этой авиакатастрофы.

Ранее стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

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