Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с крушением Boeing в Китае
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Текст телеграммы российского лидера опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу», — отмечается в телеграмме.
Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате этой авиакатастрофы.
Ранее стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.
На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.