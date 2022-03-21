Володин: конгресс США обязан объявить импичмент Байдену

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конгресс США обязан объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену.

«Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая «Азов». Это основание для импичмента Байдена. Он нарушил закон. Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Байдена. Если США — правовое государство, других решений быть не может», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что в 2017 году конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов».

В апреле 2017 года нижняя палата конгресса США приняла законопроект, предусматривающий запрет на использование выделенных Украине средств для поддержки нацбатальона «Азов».

В августе 2019 года члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.