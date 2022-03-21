Компания China Eastern приостановила полёты Boeing 737—800 после авиакатастрофы в КНР

Авиаперевозчик China Eastern приостановил полёты имеющихся самолётов Boeing 737—800 на фоне авиакатастрофы на юге Китая.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, все самолёты авиакомпании модели Boeing 737 проверят на наличие структурных повреждений.

Ранее стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

Генконсульство России в Гуанчжоу не располагает данными, находились ли в самолёте россияне.

Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении лайнера.