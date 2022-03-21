Компания China Eastern приостановила полёты Boeing 737—800 после авиакатастрофы в КНР

Короткая ссылка
Авиаперевозчик China Eastern приостановил полёты имеющихся самолётов Boeing 737—800 на фоне авиакатастрофы на юге Китая.
Компания China Eastern приостановила полёты Boeing 737—800 после авиакатастрофы в КНР
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Как сообщает Центральное телевидение Китая, все самолёты авиакомпании модели Boeing 737 проверят на наличие структурных повреждений.

Ранее стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

Генконсульство России в Гуанчжоу не располагает данными, находились ли в самолёте россияне.

Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении лайнера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить