Компания China Eastern приостановила полёты Boeing 737—800 после авиакатастрофы в КНР
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Как сообщает Центральное телевидение Китая, все самолёты авиакомпании модели Boeing 737 проверят на наличие структурных повреждений.
Ранее стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.
На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.
Генконсульство России в Гуанчжоу не располагает данными, находились ли в самолёте россияне.
Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении лайнера.