Посольство России в Эстонии объявило об отъезде дипломатов

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Сотрудники российской дипмиссии в Таллине покинули Эстонию на фоне объявления о высылке дипломатов.
Посольство России в Эстонии объявило об отъезде дипломатов
  • Gettyimages.ru
  • © Perry Mastrovito

«Утром 21 марта наши товарищи, сотрудники посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы», — сообщили в посольстве.

18 марта власти Эстонии объявили о высылке из страны трёх российских дипломатов.

Сотрудники дипмиссии обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды».

Ранее болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

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