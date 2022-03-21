Посольство России в Эстонии объявило об отъезде дипломатов
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«Утром 21 марта наши товарищи, сотрудники посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы», — сообщили в посольстве.
18 марта власти Эстонии объявили о высылке из страны трёх российских дипломатов.
Сотрудники дипмиссии обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды».
Ранее болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.