Посольство России в Эстонии объявило об отъезде дипломатов

Сотрудники российской дипмиссии в Таллине покинули Эстонию на фоне объявления о высылке дипломатов.

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«Утром 21 марта наши товарищи, сотрудники посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы», — сообщили в посольстве. 18 марта власти Эстонии объявили о высылке из страны трёх российских дипломатов. Сотрудники дипмиссии обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды». Ранее болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.