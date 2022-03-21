The Guardian: президентство Байдена сопровождается нескончаемыми кризисами

Президентство Джо Байдена в США в течение 14 месяцев сопровождается кризисами, среди которых пандемия, рекордная инфляция, кризис на Украине и теперь рост цен на топливо. Как пишет The Guardian, избиратели могут отвернуться от демократов, несмотря на попытку американского лидера возложить ответственность за рост цен на Россию.

Как отметил в беседе с изданием политолог Ларри Джейкобс, «президентство Байдена проклято».

Газета напоминает, что на прошлых выходных цены на бензин в США достигли рекордного значения в $4,43 за галлон, при этом цены росли ещё до начала российской спецоперации на Украине в условиях восстановления спроса после отмены карантина.

Вместе с тем, введя запрет на импорт российской нефти, президент США назвал рост цен на бензин «путинским», говорится в статье.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.