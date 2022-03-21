The Guardian: президентство Байдена сопровождается нескончаемыми кризисами
- AP
Как отметил в беседе с изданием политолог Ларри Джейкобс, «президентство Байдена проклято».
Газета напоминает, что на прошлых выходных цены на бензин в США достигли рекордного значения в $4,43 за галлон, при этом цены росли ещё до начала российской спецоперации на Украине в условиях восстановления спроса после отмены карантина.
Вместе с тем, введя запрет на импорт российской нефти, президент США назвал рост цен на бензин «путинским», говорится в статье.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Как отмечал российский президент Владимир Путин, рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.
Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.