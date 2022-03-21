Байден 21 марта обсудит с лидерами Европы ответ на спецоперацию России

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Американский президент Джо Байден 21 марта проведёт переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании и обсудит ответ на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«(Байден. — RT) проведёт разговор... с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — говорится в сообщении.

Стороны обсудят скоординированные ответные действия на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о стратегических ошибках Соединённых Штатов и НАТО перед российской спецоперацией на Украине.

Информагентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза подготавливают пятый пакет рестрикций в отношении России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго.

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