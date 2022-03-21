Байден 21 марта обсудит с лидерами Европы ответ на спецоперацию России

Американский президент Джо Байден 21 марта проведёт переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании и обсудит ответ на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.