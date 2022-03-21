Байден 21 марта обсудит с лидерами Европы ответ на спецоперацию России
«(Байден. — RT) проведёт разговор... с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — говорится в сообщении.
Стороны обсудят скоординированные ответные действия на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине.
Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о стратегических ошибках Соединённых Штатов и НАТО перед российской спецоперацией на Украине.
Информагентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза подготавливают пятый пакет рестрикций в отношении России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго.