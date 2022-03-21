Reuters: Евросоюз подготавливает пятый пакет антироссийских санкций
«Мы работаем над пятым раундом санкций», — рассказал агентству высокопоставленный европейский дипломат.
По его словам, так как Россия не меняет курс в отношении Украины, Евросоюз может ввести эмбарго на поставки российской нефти.
Источник отметил, что такие меры могут быть введены в случае массированной бомбардировки Киева или применения химического оружия.
Ранее Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал ввести новые рестрикции против журналистов, которые, по его мнению, играют ведущую роль в «войне дезинформации и пропаганды».