Боррель предложил ввести новые персональные санкции ЕС против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал ввести новые рестрикции в отношении физических и юридических лиц в России.

«Я выдвинул предложение ввести санкции против ещё большего числа физических лиц и компаний, которые играли активную роль в подрыве украинского суверенитета российским правительством», — приводит его заявление ТАСС.

По словам Борреля, новые ограничения будут введены против «олигархов и элиты», а также журналистов, которые, по его мнению, играют ведущую роль в «войне дезинформации и пропаганды».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готовит четвёртый пакет санкций против России, целью которого является экономическая изоляция страны.