В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развёртывания системы ПВО Patriot

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о прибытии подразделений НАТО для развёртывания системы ПВО Patriot.

«Этот процесс продолжится в следующие дни. Этот комплекс будет временно размещён на авиабазе Слиач», — написал он в Facebook.

Министр подчеркнул, что новая система не станет заменой находящихся на вооружении республики комплексов С-300.

«Комплекс С-300 мы постараемся в будущем заменить иной системой, которая была бы полностью совместима с соответствующими системами наших союзников и обеспечила бы максимально возможную защиту территории республики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Словакии обсудил с американскими коллегами возможное замещение вооружений советского производства, включая ЗРК С-300 и истребители МиГ-29.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что передача советских С-300 из других стран Украине невозможна.