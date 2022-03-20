В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развёртывания системы ПВО Patriot

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Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о прибытии подразделений НАТО для развёртывания системы ПВО Patriot.
В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развёртывания системы ПВО Patriot
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Этот процесс продолжится в следующие дни. Этот комплекс будет временно размещён на авиабазе Слиач», — написал он в Facebook.

Министр подчеркнул, что новая система не станет заменой находящихся на вооружении республики комплексов С-300.

«Комплекс С-300 мы постараемся в будущем заменить иной системой, которая была бы полностью совместима с соответствующими системами наших союзников и обеспечила бы максимально возможную защиту территории республики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Словакии обсудил с американскими коллегами возможное замещение вооружений советского производства, включая ЗРК С-300 и истребители МиГ-29.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что передача советских С-300 из других стран Украине невозможна.

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