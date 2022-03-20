Литва не будет выплачивать компенсации бизнесменам при национализации предприятий в России

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Глава Минэкономики Литвы Аушрине Армонайте в эфире LRT заявила, что государство не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России.
Литва не будет выплачивать компенсации бизнесменам при национализации предприятий в России
  • Gettyimages.ru
  • © Kazimieras Rimeikis / EyeEm

«Если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты выбираешь риск, что однажды... твоё имущество национализируют. Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить», — цитирует её РИА Новости.

По данным телеканала, власти в Литве призывают предпринимателей ограничить бизнес в России.

Зампредседателя Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в стриме RT «Летучка» рассказал о планах властей по национализации компаний, решивших уйти из России.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

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