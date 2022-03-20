В МИД КНР заявили о намерении сохранить независимую позицию по Украине
- Gettyimages.ru
«Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на существе самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления», — цитирует его Интерфакс.
В рамках диалога с президентом США Джо Байденом дипломат разъяснил позицию Китая в отношении ситуации на Украине. Ван И подчеркнул, что Пекин последовательно выступал за поддержание мира и против войны.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в ходе разговора с американским президентом призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира.
Он также заявил, что вооружённое противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку.