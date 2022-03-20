DWN: отказ от российских ресурсов грозит ростом цен на строительство в Германии
По словам исполнительного директора строительной ассоциации Нижней Саксонии Матиаса Вехтера, в настоящее время наиболее часто наблюдаются проблемы с битумом, сталью и стальными изделиями, которые нужны для строительства зданий и машиностроения.
Как пишет РИА Новости, из-за зависимости нефтеперерабатывающих заводов в городах Шведт и Лойна от энергоресурсов из России поставки битума могут сократиться на треть.
Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман заявил, что эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию было бы контрпродуктивным и навредило бы в первую очередь немецким потребителям и экономике.