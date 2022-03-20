DWN: отказ от российских ресурсов грозит ростом цен на строительство в Германии

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Ограничение поставок ресурсов из России чревато повышением стоимости строительства в ФРГ в несколько раз, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам исполнительного директора строительной ассоциации Нижней Саксонии Матиаса Вехтера, в настоящее время наиболее часто наблюдаются проблемы с битумом, сталью и стальными изделиями, которые нужны для строительства зданий и машиностроения.

Как пишет РИА Новости, из-за зависимости нефтеперерабатывающих заводов в городах Шведт и Лойна от энергоресурсов из России поставки битума могут сократиться на треть.

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман заявил, что эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию было бы контрпродуктивным и навредило бы в первую очередь немецким потребителям и экономике.

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