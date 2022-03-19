В промышленном профсоюзе ФРГ предостерегли власти от эмбарго на нефть и газ из России

Эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию было бы контрпродуктивным и навредило бы в первую очередь немецким потребителям и экономике, считает глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман.

«Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России», — сказал он в интервью Handelsblatt.

Диверсифицировать поставки энергоресурсов невозможно очень быстро, отметил Хофман.

Как отмечал министр экономики ФРГ Роберт Хабек, Германия пока не гарантировала себе достаточных поставок газа, чтобы удовлетворить спрос внутри страны следующей зимой.

9 марта «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены на газ на рынке.

Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.