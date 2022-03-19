Министр экономики Германии Хабек предупредил о рисках недостатка газа для следующей зимы

Германия пока не гарантировала себе достаточных поставок газа, чтобы удовлетворить спрос внутри страны следующей зимой. Об этом предупредил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Его слова приводит Интерфакс.

«Если нам не удастся получить больше газа для следующей зимы и если поставки из России прекратятся, то нам не хватит газа для отопления домов и для промышленности», — сказал министр.

9 марта «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке.

Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.