Министр экономики Германии Хабек предупредил о рисках недостатка газа для следующей зимы
- Legion-Media
Его слова приводит Интерфакс.
«Если нам не удастся получить больше газа для следующей зимы и если поставки из России прекратятся, то нам не хватит газа для отопления домов и для промышленности», — сказал министр.
9 марта «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке.
Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.