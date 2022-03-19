Министр экономики Германии Хабек предупредил о рисках недостатка газа для следующей зимы

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Германия пока не гарантировала себе достаточных поставок газа, чтобы удовлетворить спрос внутри страны следующей зимой. Об этом предупредил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Министр экономики Германии Хабек предупредил о рисках недостатка газа для следующей зимы
  • Legion-Media

Его слова приводит Интерфакс.

«Если нам не удастся получить больше газа для следующей зимы и если поставки из России прекратятся, то нам не хватит газа для отопления домов и для промышленности», — сказал министр.

9 марта «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке.

Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.

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