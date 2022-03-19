Захарова рассказала об американской программе «поддержки доносительства и стукачества»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запуск в США программы вознаграждений за помощь в поисках активов россиян. По мнению Захаровой, американские власти запустили программу «поддержки доносительства и стукачества».
Захарова рассказала об американской программе «поддержки доносительства и стукачества»
  • РИА Новости

Ранее издание The Independent сообщило, что власти США заявили о готовности выплатить крупное вознаграждение за помощь в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации».

«США в нынешних сложных экономических условиях... решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать куда следует обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием правительства Российской Федерации», — написала Захарова в Telegram.

Она рекомендовала американцам обратить внимание на собственные дела.

«Где, например, «афганские миллиарды», выделенные на восстановление страны и развитие её инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID? Где отчётность о результатах?» — спросила Захарова.

Президент США Джо Байден в начале марта объявил о начале расследований в отношении российских бизнесменов.

В феврале Соединённые Штаты внесли в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза.

Позднее санкционные списки были дополнены пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и рядом других российских политиков и бизнесменов.

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