Байден объявил о начале расследований против российских бизнесменов

Министерство юстиции США создаст специальную группу для расследования деятельности крупных российских предпринимателей и мониторинга их активов. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Сегодня я говорю «хватит» российским олигархам и коррумпированным лидерам... Министерство юстиции США собирает специальную группу, которая займётся преступлениями российских олигархов», — приводит его слова РИА Новости. Байден заявил, что США объединят усилия с европейскими партнёрами, чтобы «найти и захватить яхты, роскошные квартиры, частные самолёты». «Мы идём за вашими капиталами, нажитыми неправедным путём», — заключил он. Министерство финансов США ранее внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессилием ограничительные меры Запада в отношении Путина и Лаврова.