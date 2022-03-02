Байден объявил о начале расследований против российских бизнесменов
«Сегодня я говорю «хватит» российским олигархам и коррумпированным лидерам... Министерство юстиции США собирает специальную группу, которая займётся преступлениями российских олигархов», — приводит его слова РИА Новости.
Байден заявил, что США объединят усилия с европейскими партнёрами, чтобы «найти и захватить яхты, роскошные квартиры, частные самолёты».
«Мы идём за вашими капиталами, нажитыми неправедным путём», — заключил он.
Министерство финансов США ранее внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессилием ограничительные меры Запада в отношении Путина и Лаврова.