США ввели санкции против Пескова, Чемезова, Усманова и Пригожина

Соединённые Штаты вводят санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, а также ещё против ряда лиц и их ближайших родственников.

Об этом заявил Белый дом.

В заявлении отмечается, что США вводят ограничения против «элит», «которые продолжают поддерживать президента Владимира Путина».

Так, санкции вводятся против президента «Транснефти» Николая Токарева, Бориса и Аркадия Ротенбергов, председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и бизнесмена Евгения Пригожина.

Кроме того, в санкционный список попал предприниматель Алишер Усманов.

«Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединённых Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования», — утверждает американская администрация.

28 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России в ответ на санкции против оборонного сектора.