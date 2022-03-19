Трасс назвала маловероятной возможность отмены санкций против российских бизнесменов
«Это крайне сложно. Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает», — цитирует её РИА Новости.
Так, например, по мнению главы британского внешнеполитического ведомства, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович вряд ли сможет когда-нибудь вернуться в Великобританию.
10 марта власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.
Решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия в страну.
15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.