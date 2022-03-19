Трасс назвала маловероятной возможность отмены санкций против российских бизнесменов

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью The Times назвала маловероятной перспективу отмены введённых против российских бизнесменов санкций.

«Это крайне сложно. Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает», — цитирует её РИА Новости.

Так, например, по мнению главы британского внешнеполитического ведомства, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович вряд ли сможет когда-нибудь вернуться в Великобританию.

10 марта власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.

Решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия в страну.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

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