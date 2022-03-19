В МИД России заявили, что борьба со всем русским в Европе граничит с откровенным расизмом

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Борьба со всем русским, нахлынувшая на Европу, граничит с откровенным расизмом, заявил глава первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

«Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, всё-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов... А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место... взвешенным шагам», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на фоне антироссийских настроений власти Италии сразу же забыли о двусторонних действующих договорах и соглашениях и успешном опыте сотрудничества. Вместо этого они «подключились к остервенелой русофобской кампании».

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ранее сравнил гонения на россиян и ущемление их прав на Западе в последнее время с проявлением нацизма.

Он отметил, что ненависть к россиянам возникла не как следствие конфликта на Украине, а «взращивалась десятилетиями».

Также стало известно, что Европарламент запретил доступ в свои здания дипломатам и госслужащим из России и Белоруссии.

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