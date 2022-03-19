Экс-президент Чехии Клаус отказался вернуть российскую медаль Пушкина

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус отказался отреагировать на призывы вернуть врученную в 2007 году российскую госнаграду — медаль Пушкина, — на фоне событий на Украине.

По мнению политика, отказ от этой награды был бы инфантильным поступком, а допустить такое он мог бы только под угрозой смерти.

«Отвергаю существующую сегодня дешёвую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи», — сказал он в интервью изданию Lidové noviny.

Посольство России в Чехии ранее сообщило об опасном росте русофобии.

В МИД России заявили об ухудшении ситуации с защитой прав россиян за рубежом.