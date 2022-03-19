Bloomberg: ЕС обсуждает возможное использование активов россиян для восстановления Украины

Официальные лица в ЕС обсуждают возможность использования оказавшихся под санкциями активов россиян для финансирования восстановления Украины.

«Официальные лица Европейского союза обсуждают возможность использования активов российских олигархов, находящихся под санкциями, для финансирования восстановления Украины после войны», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

По его словам, целью специальной военной операции на Украине является избавление людей от геноцида.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.