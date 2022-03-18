В ООН заявили, что не могут проверить данные о биологической программе США на Украине
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В ходе заседания Совбеза ООН Накамицу заявила, что во всемирной организации не осведомлены о таких военных программах.
«Хотела бы также отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни операционной или технической возможностью для проверки данной информации», — цитирует её ТАСС.
10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.