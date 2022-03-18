Кадыров назвал Байдена «маньяком, возомнившим себя мировым жандармом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента США Джо Байдена «маньяком, возомнившим себя мировым жандармом» из-за его слов о российском лидере Владимире Путине.

Соответствующий пост Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале.

«Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку президенту России Владимиру Путину, называя его «военным преступником», — отметил он.

По словам главы Чечни, президент США публично и с гордостью рассказывал, как по его инициативе происходила бомбардировка Белграда и разрушались сербские кварталы. Также Байден в прошлом настаивал на необходимости вторжения в Ирак и приказывал бомбить Сирию. Сегодня же националисты на Украине превращают города страны в руины и убивают людей из американского оружия, которое получают по распоряжению главы США.

«И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Байден, выступая на обеде «Друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».

16 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова президента США, который назвал главу российского государства «военным преступником», — это недопустимая и непростительная риторика, особенно от руководителя страны, бомбы которой убили сотни тысяч людей в разных странах мира.