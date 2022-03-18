Аналитик Оленченко прокомментировал слова Лаврова об отношениях Европы и США

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Европа почти перестала отстаивать свою независимость перед США.
Аналитик Оленченко прокомментировал слова Лаврова об отношениях Европы и США
  • РИА Новости

По его мнению, помимо отсутствия самостоятельности, отмечается и отсутствие компетентности нынешнего руководства ЕС.

«Можно рассуждать так, что вследствие этого они не самостоятельны, а можно рассуждать так, что к власти пришли люди, которые не способны по своему характеру к самостоятельной деятельности и решениям», — отметил Оленченко.

Он добавил, что нынешняя ситуация вызывает глубокое сожаление.

Ранее Лавров заявил, что «Европа уже на 99% прекратила попытки сохранять независимость» перед США.

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