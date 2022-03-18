Лавров: Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT, что российская сторона не исключает возможности того, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.

«Были открыты и другие документы, это документы, которые связаны с военно-биологической деятельностью лабораторий США на Украине. Это документы с подписями украинских официальных лиц, американцев», — сказал Лавров.

Он отметил, что у США много подобных лабораторий по всему периметру России в бывших странах СССР.

«Украина, возможно, это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий», — указал российский министр.

Ранее исследовательская служба конгресса США выпустила доклад, в котором выразила беспокойство относительно состояния биологических лабораторий на Украине.