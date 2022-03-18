Лавров: Европа почти перестала отстаивать свою независимость перед США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа почти перестала отстаивать свою независимость перед США.
Лавров: Европа почти перестала отстаивать свою независимость перед США
  • РИА Новости

«Мне кажется, что Европа уже на 99% прекратила попытки сохранять независимость», — сказал Лавров.

Как он отметил, хотя президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что его цель — стратегическая автономия ЕС, он вряд ли преуспеет в этом.

По его словам, Германия готова следовать инструкциям США, что показывает ситуация с «Северным потоком — 2».

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.

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