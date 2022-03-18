Лавров: Европа почти перестала отстаивать свою независимость перед США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа почти перестала отстаивать свою независимость перед США.

«Мне кажется, что Европа уже на 99% прекратила попытки сохранять независимость», — сказал Лавров.

Как он отметил, хотя президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что его цель — стратегическая автономия ЕС, он вряд ли преуспеет в этом.

По его словам, Германия готова следовать инструкциям США, что показывает ситуация с «Северным потоком — 2».

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.