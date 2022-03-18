Член ОП Данюк осудил решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание в Британии

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал решение британского регулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала RT на вещание.

«Это решение говорит о том, что никакой свободы слова не осталось, более того, не осталось законов, формальных и юридических, которые реально действуют на территории Британии. Отзыв лицензии произошёл не только в отрыве от ценностей, он произошёл в рамках вопиющего нарушения самих британских законов. Учитывая то, какая информационная война ведётся против нашей страны, Запад, в частности Британия, пытается выстроить внутри своего общества кокон, куда не попадёт никакая альтернативная точка зрения», — подчеркнул Данюк.

Он отметил, что это не просто «политически ангажированное решение», а очередное доказательство того, что ценностей, которыми любит хвастаться Запад, на самом деле уже давно не существует внутри их собственных государств.

По его мнению, интерес к источникам альтернативной точки зрения в Британии после отзыва этой лицензии, наоборот, сильно возрастёт.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.

В RT назвали данное решение политическим.