Комитет министров Совета Европы приостановил связи с Белоруссией
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«Комитет министров сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией», — говорится в сообщении СЕ.
Своим решением комитет приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации.
При этом СЕ решил «поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании».
15 марта российское Министерство иностранных дел официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.
В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.
Позднее комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта.