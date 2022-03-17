Комитет министров Совета Европы приостановил связи с Белоруссией

Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке всех связей с Белоруссией в связи с ситуацией на Украине, сообщается в заявлении организации.

«Комитет министров сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией», — говорится в сообщении СЕ.

Своим решением комитет приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации.

При этом СЕ решил «поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании».

15 марта российское Министерство иностранных дел официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

Позднее комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта.