Эрдоган выразил признательность России за помощь в эвакуации граждан Турции с Украины

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил ему признательность за помощь в эвакуации с Украины турецких граждан.
Эрдоган выразил признательность России за помощь в эвакуации граждан Турции с Украины
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

«В беседе особый акцент был сделан на гуманитарной составляющей. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря», — сообщила пресс-служба Кремля.

16 марта в Анкаре сообщили, что примерно 15 тыс. граждан Турции эвакуированы с Украины.

Также 13 марта стало известно, что более 140 иностранных граждан эвакуированы в крымский Армянск из Херсонской области Украины.

Среди эвакуированных граждане Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и России.

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