В Турции заявили об эвакуации примерно 15 тысяч граждан страны с Украины

Примерно 15 тыс. граждан Турции эвакуированы с Украины, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«В очень сложных условиях более 15 тыс. граждан мы уже эвакуировали, и около 200 наших граждан находятся в разных городах», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, очень серьёзная ситуация в Мариуполе, где продолжается вооружённое столкновение.

Ранее Чавушоглу заявил, что, по мнению турецкой стороны, санкции против России «не решат проблему».