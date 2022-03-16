В Турции заявили об эвакуации примерно 15 тысяч граждан страны с Украины

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Примерно 15 тыс. граждан Турции эвакуированы с Украины, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«В очень сложных условиях более 15 тыс. граждан мы уже эвакуировали, и около 200 наших граждан находятся в разных городах», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, очень серьёзная ситуация в Мариуполе, где продолжается вооружённое столкновение.

Ранее Чавушоглу заявил, что, по мнению турецкой стороны, санкции против России «не решат проблему».

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