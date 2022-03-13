Более 140 иностранцев эвакуированы с Украины в Крым
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«Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа был доставлен 141 гражданин иностранных государств», — цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.
Отмечается, что эвакуацию организовали по просьбе посольств, а также по заявкам иностранных граждан.
Уточняется, что среди эвакуированных есть граждане Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждённые гуманитарные коридоры 12 марта сработали.