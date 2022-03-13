Более 140 иностранцев эвакуированы с Украины в Крым

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Более 140 иностранных граждан эвакуированы в крымский Армянск из Херсонской области Украины, сообщает Минобороны России.
Более 140 иностранцев эвакуированы с Украины в Крым
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа был доставлен 141 гражданин иностранных государств», — цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что эвакуацию организовали по просьбе посольств, а также по заявкам иностранных граждан.

Уточняется, что среди эвакуированных есть граждане Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждённые гуманитарные коридоры 12 марта сработали.

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