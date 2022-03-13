Зеленский заявил, что согласованные гумкоридоры на Украине сработали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждённые гуманитарные коридоры 12 марта сработали.

«Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек», — сказал он в видеообращении.

12 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.

В Минобороны сообщили о поступлении более 2,6 млн обращений от мирных жителей и иностранцев с просьбой об эвакуации с Украины в Россию.

За сутки Россия самостоятельно эвакуировала 9787 человек из опасных зон различных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик.