Минобороны России зафиксировало более 2,6 млн обращений с просьбой об эвакуации с Украины

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В Минобороны заявили о поступлении более 2,6 млн обращений от мирных жителей и иностранцев с просьбой об эвакуации с Украины в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России зафиксировало более 2,6 млн обращений с просьбой об эвакуации с Украины
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации», — заявил он.

Мизинцев добавил, что ведомство регистрирует ежедневный прирост количества обращений.

«Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращений, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически 2 тыс. населённых пунктов Украины», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Ранее Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы почти 35 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

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