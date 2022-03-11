Минобороны России за сутки эвакуировало около 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы почти 35 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.
Минобороны России за сутки эвакуировало около 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
  • РИА Новости

«За сутки без участия украинской стороны из опасных зон различных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 34 555 человек, из которых 3562 ребёнка», — рассказал Мизинцев.

Всего с начала проведения специальной операции эвакуированы более 223 тыс. человек, в том числе 50 258 детей.

Ранее в Минобороны России заявили, что более 2,5 млн граждан Украины и иностранцев обратились с просьбой эвакуировать их на территорию России.

Уполномоченный при российском президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что из разных детских учреждений Донбасса в Россию приехали 1090 детей-сирот.

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