Минобороны России за сутки эвакуировало около 35 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы почти 35 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

«За сутки без участия украинской стороны из опасных зон различных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 34 555 человек, из которых 3562 ребёнка», — рассказал Мизинцев.

Всего с начала проведения специальной операции эвакуированы более 223 тыс. человек, в том числе 50 258 детей.

Ранее в Минобороны России заявили, что более 2,5 млн граждан Украины и иностранцев обратились с просьбой эвакуировать их на территорию России.

Уполномоченный при российском президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что из разных детских учреждений Донбасса в Россию приехали 1090 детей-сирот.