Минобороны: более 2,5 млн жителей Украины попросили эвакуировать их в Россию

Более 2,5 млн граждан Украины и иностранцев обратились с просьбой эвакуировать их на территорию России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В нашей базе данных с учётом истекших суток документально обработано уже 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины», — сказал Мизинцев.

В Минобороны объяснили, что Россия не может передать ООН и украинским властям базу данных желающих эвакуироваться в Россию, поскольку опасается, что тогда она попадёт в руки украинских националистов.

Также Мизинцев заявил, что украинские батальоны территориальной обороны удерживают более 4,5 млн мирных граждан на Украине в качестве живого щита.