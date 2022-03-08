Минобороны: более 2,5 млн жителей Украины попросили эвакуировать их в Россию

Короткая ссылка
Более 2,5 млн граждан Украины и иностранцев обратились с просьбой эвакуировать их на территорию России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Минобороны: более 2,5 млн жителей Украины попросили эвакуировать их в Россию
  • AP
  • © Roman Yarovitcyn

«В нашей базе данных с учётом истекших суток документально обработано уже 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины», — сказал Мизинцев.

В Минобороны объяснили, что Россия не может передать ООН и украинским властям базу данных желающих эвакуироваться в Россию, поскольку опасается, что тогда она попадёт в руки украинских националистов.

Также Мизинцев заявил, что украинские батальоны территориальной обороны удерживают более 4,5 млн мирных граждан на Украине в качестве живого щита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить