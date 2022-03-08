Минобороны: батальоны теробороны удерживают более 4,5 млн граждан на Украине как живой щит

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Батальоны территориальной обороны удерживают более 4,5 млн мирных граждан на Украине в качестве живого щита. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Минобороны: батальоны теробороны удерживают более 4,5 млн граждан на Украине как живой щит
  • Gettyimages.ru
  • © Marcus Yam

«Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан», — заявили в Минобороны России.

Отмечается, что также удерживаются около 2 тыс. иностранных граждан, которые выразили желание эвакуироваться в безопасные места.

Мизинцев сообщил о поступлении информации о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов.

Также Мизинцев заявил, что украинские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из ряда украинских городов в Россию.

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