Минобороны: украинские власти отвергают основные маршруты эвакуации в Россию
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«Официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации», — сказал он.
Также Мизинцев рассказал, что украинские власти из предложенных им десяти маршрутов подтвердили только один — из Сум через Полтаву на границу с Польшей.
Ранее Минобороны России сообщило, что с 10:00 мск на Украине вводится вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
Подробнее — в материале RT.