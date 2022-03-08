Минобороны: украинские власти отвергают основные маршруты эвакуации в Россию

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что власти Украины продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из ряда украинских городов в Россию.

«Официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации», — сказал он.

Также Мизинцев рассказал, что украинские власти из предложенных им десяти маршрутов подтвердили только один — из Сум через Полтаву на границу с Польшей.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 10:00 мск на Украине вводится вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

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